I primi rilievi sulla vittima hanno restituito un tasso alcolemico decisamente sostenuto: circa 2.50 ovvero - se di controversia automobilistica si fosse trattato - esattamente cinque volte il limite previsto dalla legge (0.50) per mettersi al volante. Stiamo però qui parlando di omicidio: quello del 47enne Cristian Battaglia. Certo, bere se si è a piedi (e peraltro vicino a casa), non costituisce nessun reato. In questo caso però potrebbe avere condizionato la prospettiva della situazione contribuendo a farla deflagrare.

"Non scriva delle cose brutte su di lui: era buono come un pezzo di pane", ha assicurato una signora che abita in via Val Brembana, strada di un quartiere residenziale a ridosso del centro dove il 47enne aveva abitato da bambino e dove tutt’ora abitano il fratello idraulico e alcuni parenti della vittima. "Vede? In quella casa lì. Lui giocava su questa strada con i miei figli. Non ha potuto studiare: in famiglia c’erano stati un po’ di problemi. Lui avrebbe voluto fare il liceo artistico: e così dipingeva. Pensi che mi ha regalato anche dei quadri. Lo scriva che era un buon ragazzo; certo, forse aveva qualche problema con l’alcol, ma era un buon ragazzo. Il fratello? Una bravissima persona, un gran lavoratore: doveva arrivare questa mattina ma non lo ho ancora visto, chissà se glielo hanno già detto. Mi aveva riferito che da qualche mese Cristian aveva cominciato a lavorare come imbianchino, era felice". Nessun voglia di parlare in questo momento da parte dei parenti che abitano nella via, comprensibile. Mentre nel vecchio stabile di via d’Azeglio dove la vittima abitava, i pochi dei nove condomini ieri presenti all’ora di pranzo, non lo conoscevano nemmeno di nome.

In quanto al 62enne arrestato dalla polizia con l’accusa di averlo accoltellato a morte, risulta disoccupato, residente in un alloggio popolare e seguito dai servizi sociali anche per via di alcune dipendenze. Era già noto, come tutti i protagonisti di questa vicenda, per via di precedenti di polizia. Ieri mattina è arrivato in tribunale su una Volante con gli stessi abiti che aveva indossato quando impugnava il coltello: maglietta scura, pantaloni scuri e un paio di scarpe da ginnastica. Figura allampanata, passo lento e radi capelli bianchi: è sembrato ai presenti ancora più grande dei suoi anni.

a.col.