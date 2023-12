"Era la sua schiava sessuale". Arrestato il compagno violento

"La trattava come una serva e una schiava sessuale", esponendola inoltre "a quotidiane aggressioni verbali e fisiche". Queste le ragioni che hanno indotto il Gip di Ravenna, Andrea Galanti, a disporre la custodia cautelare in carcere di un 44enne di Ravenna con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della convivente, più giovane di qualche anno. La donna aveva chiesto l’intervento dei carabinieri lo scorso 27 novembre, segnalando di essere stata ferita dal compagno.

Quella sera, temendo che l’uomo rincasasse ubriaco e violento, come successo altre volte in precedenza, aveva tentato di impedirgli l’ingresso, senza però riuscirci. A quel lui, impugnando e rompendo una tazza, l’aveva colpita a una gamba e al braccio, mentre lei – per sua stessa ammissione – per difendersi aveva impugnato un coltello. Entrambi, la sera stessa, erano stati medicati al pronto soccorsi e dimessi con prognosi di pochi giorni. Poi la denuncia presentata dalla persona offesa l’altra sera ha portato all’arresto del 44enne, in esecuzione dell’ordinanza del giudice, eseguito dai carabinieri della stazione di Ravenna principale. L’uomo è difeso dall’avvocato Francesco Manetti.

I due si erano conosciuti più di tre anni fa in un centro di disintossicazione, dove entrambi erano seguiti. Ma già da ottobre 2020 le liti erano diventate sempre più frequenti e accese, anche in ragione del fatto che l’uomo aveva arbitrariamente interrotto la terapia per la dipendenza da alcol. La scorsa estate vi sarebbero stati anche tentativi di soffocamento, atteggiamenti sopraffattori nei riguardi della compagna accompagnati dalla pretesa di avere rapporti sessuale che, quando negati, scatenavano l’ira dell’indagato. Tra questi il giudice fa riferimento anche ad episodi particolarmente violenti e dolorosi. A ciò si aggiungevano ingiurie e umiliazioni, insulti e l’invito rivolto alla donna di fare ciò che voleva lui per il fatto di mantenerla economicamente.

Una situazione svilente in conseguenza della quale la stessa parte offesa aveva ripreso ad assumere stupefacenti. Il 14 ottobre, dopo che entrambi avevano consumato cocaina, la serata era terminata con schiaffi e pugni al volto, nonché con la pretesa di un rapporto sessuale. La donna, per "quieto vivere" e soprattutto per il timore di peggiori rappresaglie, finiva per assecondarlo, così come non lo aveva ancora denunciato sempre per la paura di reazioni violente. Ancora a metà novembre, al termine dell’ennesimo litigio, lui l’avrebbe picchiata addirittura colpendola con scarpe anti-infortunistiche, con la punta in metallo.

