Era meglio lasciare il servizio analisi nelle città

Vorrei segnalare l’ennesimo disservizio che personalmente mi trovo a subire a causa della scelta dell’Ausl Romagna di realizzare un unico centro analisi per tutta la Romagna a Cesena.

Non certo per piacere mi sono state prescritte analisi del sangue il 27 aprile e, a quella data, con il Servizio Sanitario Nazionale il primo appuntamento a Ravenna era disponibile nella mattinata del 23 maggio. Ho accettato ma nella serata del 19 maggio tramite sms l’appuntamento mi è stato sospeso.

Ho telefonato per informazioni in merito all’ospedale di Ravenna e mi è stato risposto che a Ravenna è tutto operativo ma con il centro analisi di Pievesistina di Cesena allagato il servizio non può essere svolto. Già tempo fa avevo dovuto rifare delle analisi perché il corriere che trasportava le provette da Ravenna a Cesena aveva avuto un incidente.

Forse ho avuto sfortuna ma a volte concentrare le cose non porta vantaggi.

Lasciare il servizio analisi nei vari territori provinciali, come lo era un tempo, garantiva un servizio migliore e un numero minore di corrieri e mezzi in giro per le strade della Romagna.

M. B.