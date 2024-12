Era senza abilitazione. Scoperto e denunciato falso consulente del lavoro

Non aveva mai conseguito l’abilitazione, ma esercitava di fatto l’attività di consulente del lavoro reclamizzandola attraverso giornali e canali online. È quanto ha contestato l’ispettorato territoriale del Lavoro di Ravenna che, a seguito di una segnalazione del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha denunciato a piede libero l’amministratore di una società di ricerca e selezione di personale per esercizio abusivo della professione.

Al termine delle verifiche, gli ispettori hanno appurato che il sistema attuato dall’imprenditore, anche attraverso una diffusa attività di pubblicità, consisteva nella stipula con alcune ditte ravennati, di un generico contratto di ‘servizi amministrativì: ciò prevedeva l’esecuzione di una serie di adempimenti - come assunzioni dei lavoratori e predisposizione di contratti di lavoro - che connotano i servizi di gestione dei dipendenti.

Secondo gli accertamenti dell’ispettorato, l’imprenditore in questione avrebbe fatto firmare ai titolari delle ditte coinvolte, i quali sono risultati del tutto ignari della sua mancata abilitazione, la delega alla gestione delle buste paga, adempimento tipico del consulente del lavoro. Al fine di portare a conclusione l’impegno professionale assunto, il professionista ritenuto abusivo si sarebbe poi avvalso di un vero consulente del lavoro per l’elaborazione delle buste paga e per la predisposizione degli adempimenti previdenziali.

Gli ispettori hanno infine appurato che, una volta acquisiti i clienti, il sedicente consulente avrebbe assicurato loro che la sua parcella sarebbe stata meno costosa rispetto a quelle richieste da altri consulenti del lavoro: con ciò, prosegue l’accusa, mettendo in atto una sleale alternativa ai servizi erogati dai professionisti effettivamente abilitati.