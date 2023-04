Era stato liberato dopo l’arresto Torna a rubare nella stessa zona

La prima volta, preso dai carabinieri, era stato graziato, liberato dopo una serie di furti notturni. Ricaduto in fallo a distanza di pochi giorni, oggi è atteso da una nuova udienza di convalida del suo arresto, operato questo volta dalla polizia. Sempre spaccate e incursioni nei locali, e sempre nella stessa zona, la Darsena. Lui, che peraltro vive non distante. Julian D’Angelo a soli 22 anni parrebbe già sulla cattiva strada. Dal 18 aprile scorso è finito due volte in manette. L’ultima, nella notte tra lunedì e martedì, dopo che insieme ad alcuni complici, riusciti a fuggire, aveva preso d’assalto alcuni esercizi pubblici. In particolare, un un bar tabaccheria in via Candiano e un bar in zona stazione. A dare l’allarme è stato un testimone oculare, che intorno alle 3 di notte, ha visto movimenti sospetti davanti alla serranda. Sul posto sono accorse le Volanti della Questura, il 22enne è stato preso dopo un breve tentativo di fuga, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi. Difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli, oggi comparirà davanti al giudice.

Lo scorso 18 ottobre si sarebbe reso responsabile, sempre con un complice, di altri furti. In particolare i due si erano serviti di un martello per infrangere le vetrine dei negozi, in serie avevano visitato il bar Binario Uno, la piadineria e il negozio di noleggio bici della stazione. Non paghi, erano entrati anche su un mezzo FlixBus che fa la tratta Ravenna-Roma. A tradirle il 22enne era stato il suono dell’allarme nel negozio di bici. Con sé aveva denaro contante per diverse centinaia di euro, un trolley e un telefono cellulare. Arrestato dai carabinieri di via Alberoni e trattenuto una notte in caserma, era stato poi rimesso a piede libero dalla Procura. Il tutto mentre a Ravenna, a dispetto dei dati ufficiali, l’incubo furti tra i cittadini si è rimaterializzato. Negli ultimi tempi, sui social, ne sono stati segnalati, tra compiuti e tentati, parecchi nell’area di Ponte Nuovo, via Galilei, viale Copernico, via Val Gardena.

Solo negli ultimi tre giorni il sito Ravenna Sos Sicurezza segnala nuove incursioni: in via Belfiore un uomo si sarebbe ritrovato "i ladri in casa" e sono intervenute due pattuglie di militari. Diverse porte forzate in via Carso. Poi, ancora, un furto in un’attività commerciale di Porto Corsini.

l. p.