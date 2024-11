"Eravamo un gioiello, poi fatti passi indietro"

Assemblea accesa lunedì sera nel corso di un appuntamento organizzato dalla Proloco di Milano Marittima, al quale hanno partecipato non solo i consiglieri e i volontari della stessa ma anche imprenditori della località e rappresentanti della giunta. Un incontro durante il quale si sono scaldati gli animi dato che, all’ordine del giorno, erano stati segnalati argomenti importanti come il Natale ma – soprattutto – un generale rilancio della località che, come noto, negli ultimi anni sta vivendo un periodo di crisi con il timore di perdere l’appeal di un tempo. Insomma, un incontro nel quale è emerso un dato significativo: gli operatori di Milano Marittima sentono la necessità di essere ascoltati e di essere maggiormente coinvolti nelle scelte strategiche. Come spiega il segretario di Proloco Milano Marittima Alessandro Fanelli: "Non saremo noi ad organizzare il Natale perché il progetto è stato affidato ad un’altra persona. Ciò non vuol dire che noi non contribuiremo con delle idee e dei progetti. È però fondamentale che tutti gli operatori contribuiscano nel loro piccolo: inviando lettere per promozionare la località ai propri clienti, addobbando le vetrine dei negozi chiusi in inverno e, in generale, dobbiamo fare squadra. La località in questi anni ha fatto passi indietro, siamo arrabbiati ma dobbiamo cercare di collaborare tra noi e con l’amministrazione".

La preoccupazione maggiore resta quella di una mancanza di visione a medio-lungo termine per la località. Ma non solo. Sicurezza, manutenzioni varie, sistemazione delle strade, illuminazione ed eventi sono quello che - secondo la maggior parte dei presenti -non sono più procrastinabili La parola è poi passata ad alcuni dei partecipanti. Un primo intervento è quello di un operatore secondo il quale "non ci sono gli accessi stradali per entrare a Milano Marittima. Il peso specifico pare volutamente spostato a Cervia". Secondo alcuni, infatti, una scelta sarebbe proprio quella di favorire la località del centro di Cervia e del Borgomarina. Sul target, invece, un altro operatore è intervenuto dicendo che "per migliorare MilanoMarittima è necessario che l’amministrazione comunale tolga la zona pedonale in centro. Chi viene qui vuole visibilità. In questo modo chi ha la Porsche e la borsa di Louis Vuitton può farla vedere, ma serve anche sicurezza. Le persone vogliono farsi vedere in centro. Chi gira con il Rolex non può avere paura di essere menato. Quando stanno per arrivare le bande di ragazzotti vanno fermate prima di entrare in centro. La mattina non vogliamo vedere gente ubriaca, che rincorre le ragazzine mezze nude e che si mena. O gente che dorme sulle panchine. E poi il porto, che messo come è ora non può accogliere gli yatch. Le famiglie vanno bene a Cervia. Qui servono le persone con i soldi".

Ilaria Bedeschi