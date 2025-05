Erba e piante da sfalciare. Diciannove squadre al lavoro: "Siamo consapevoli dei disagi"

Pioggia e sole, pioggia e sole e ancora pioggia e sole. La ricetta perfetta per fare crescere l’erba in parchi pubblici, aree verdi, rotonde e via dicendo. "Sappiamo che ci sono disagi, ma la variabile del meteo è importante. Questa non vuole essere assolutamente una giustificazione, ma è un dato oggettivo". Igor Gallonetto è l’assessore comunale con delega al verde pubblico e spiega così l’erba alta che ognuno di noi sta vedendo da qualche settimana in parchi e aree verdi. "Abbiamo 19 squadre al lavoro in maniera ininterrotta – dice l’amministratore –, per supplire alla vastità del territorio da coprire e agli effetti del meteo". Gli operatori hanno logicamente riposato nei giorni di Pasqua e Pasquetta, mentre, come natura vuole, erba e vegetazione hanno continuato ad espandersi. Le squadre sono composte da due addetti quando ci sono da ripulire le rotonde e da tre persone quando c’è da lavorare in parchi pubblici (vedi quello in viale Alberti, confinante con l’Adriatica). "Per capire come influisce il meteo, basti dire che a seguito delle piogge intense a volte il trattore sprofondava nel terreno fangoso, per cui abbiamo dovuto aspettare".

Gallonetto dice che l’amministrazione "è naturalmente consapevole dei disagi. Vorrei però aggiungere che sono tornati in capo al Comune anche alcuni ettari dei quali si sono occupati per anni o Pro loco o comitati di cittadini". Questo nel periodo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Hanno seguito questo percorso alcune aree a Lido di Dante e San Romualdo. "Tutto questo è avvenuto non per deficit di cittadini e associazioni, ma perché, per fare un esempio, a volte l’età anagrafica dei volontari non consentiva più di loro di tenere pulite le aree verdi".

Nella giornata di sfalci hanno riguardato alcuni lidi; le scorse settimane l’erba è stata tagliata nella zona del mercato in via Berlinguer. A stretto giro di posta toccherà alla zona di via Salvador. Allende. "Tra primo e secondo sfalcio non ci fermeremo, perché pioggia e sole continui non ce lo consentiranno. Andremo avanti così fino a inizio giugno, quando il caldo assesterà la crescita dell’erba". A svolgere il servizio (limitandoci al verde pubblico) è il personale di Azimut, che si è aggiudicata il bando in scadenza il prossimo anno.