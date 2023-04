Erba non raccolta e da tagliare, protestano i cittadini

C’è malumore, da tempo, tra i residenti della zona di via Dismano Vecchia, in quella conosciuta come zona Gallery. Altrettanto malumore serpeggia tra chi vive a Fornace Zarattini. Il motivo è sempre lo stesso: l’incuria del verde pubblico. In via Dismano Vecchia un nostro lettore chiede "perché dopo aver tagliato l’erba, nessuno la raccoglie". L’uomo racconta di aver chiesto lumi a un operaio, ricevendo questa risposta: "Mi è stato detto che non sono pagati per raccoglierli". E così l’erba, in questi giorni, si è accumulata. "In via Dismano, zona Gallery, ci siamo allargati cinque volte perché i tombini erano stracolmi di erbacce – prosegue –. Il responsabile del Comune mi ha detto che per risparmiare non la raccolgono". C’è erba alta, quindi da tagliare (e raccogliere...) nel parco di Fornace Zarattini. In questo caso una nostra lettrice lamenta l’impossibilità dei bambini di giocare nell’area verde; segnalata inoltre la presenza di processionarie, il che causa problemi ai cani. Malandante anche le panchine, alle quali si metterà mano insieme all’Auser.