Erba tagliata male vicino a marciapiedi e ciclabili

Ogni qualvolta viene tagliata l’erba nelle aree verdi, vicino ai marciapiedi, sui cordoli delle ciclabili, la risulta di erba in alcune zone non viene rimossa ma lasciata a marcire sul posto che di conseguenza viene calpestata e portata sotto le scarpe nelle case e negli abitacoli delle auto o spazzate dal vento in giro per le vie adiacenti e, cosa più grave, finisce per riempire le caditoie stradali impedendo all’acqua piovana di defluire nelle fogne. Inoltre, volevo segnalare che vicino ai cordoli dove non arriva il trattorino, l’erba viene lasciata alta per cui non si può neanche entrare nelle proprie automobili parcheggiate. Basterebbe con un rifinitore a mano motorizzato passare vicino ai lampioni alberi e cordoli.

È mai possibile che non ci sia da parte del Comune un controllo in merito?

Giorgio F.