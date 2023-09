Erbacce al Palazzo di Teodorico

Mi rifaccio alla lettera pubblicata ieri sul Carlino e scritta dal professor Luca Telò in merito alla gestione dei siti culturali inviando la foto allegata che dimostra l’incuria che regna al cosiddetto “Palazzo di Teodorico”, anche in occasione della Settimana Teodoriciana. Erbacce oltre ogni limite della decenza nonostante il costo dell’ingresso salato. Sottolineo inoltre che nella locandina pubblicizzata non erano menzionati i relatori che si sono alternati né il costo dell’ingresso che in diversi casi è stato diverso rispetto al normale forse in considerazione della presenza dei relatori.

Enzo Dalmonte