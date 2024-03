Erbe amare in cucina, da domani c’è ‘Piatto Verde’

Per iniziativa di Imola Faenza Tourism Company (IF), con l’Alberghiero di Riolo, è in programma, da domani, la 29^ edizione del ‘Piatto Verde’, rassegna gastronomica sull’uso delle erbe aromatiche in cucina. L’edizione 2024, dal titolo ‘Amaro d’amare’, è dedicata alle erbe amare nella gastronomia, tra cene con chef stellati, un convegno, una masterclass, iniziative al Giardino delle Erbe di Casola, alla rocca di Riolo e un concorso internazionale tra istituti alberghieri che si ‘sfideranno’ sulla preparazione di piatti alle erbe amare. Si inizia domani alle 20 all’Alberghiero riolese con una cena a tema proposta dallo chef stellato Alessandro Gilmozzi, patron del El Molin di Cavalese, con i vini della Cantina Tre Monti di Imola. Si prosegue giovedì 21 con un convegno pubblico su ‘Le erbe amare in cucina’ alle 14.30 al Garden Pavillon Villa Abbondanzi di Faenza. Coordinati dalla giornalista Simona Vitali della rivista ‘Sala &Cucina’ sono previsti interventi del prof Massimo Montanari, fondatore del master ‘Storia e cultura dell’alimentazione’, autore del libro ‘Amaro. Un gusto italiano’; di Beppe Sangiorgi, esperto di gastronomia e tradizioni popolari; di Sauro Biffi (foto), direttore del Giardino delle Erbe; di Roberto Carcangiu, presidente dell’Associazione Cuochi Italiani; del nutrizionista Luca La Fauci; degli chef Alessandro Gilmozzi e Alessandro Giraldi del Fenicottero Rosa di Faenza. Sempre a Villa Abbondanzi, dalle 16.30 alle 19, si svolgerà una masterclass a cura degli chef Alessandro Gilmozzi e Alessandro Giraldi che prepareranno tre piatti a base di pinaceae ed erbe amare. Alle 15 di venerdì 22 marzo si terrà una ‘verticale’ di Parmigiano Reggiano nell’azienda Tre Monti (Via Lola 3, Imola) che proporrà i suoi vini. Sabato 23 marzo la rassegna si sposta al Giardino delle Erbe di Casola, dove, dalle 10 alle 13, con replica il giorno dopo, si svolgerà una visita guidata alla scoperta e raccolta delle piante commestibili dei prati che saranno protagoniste dell’assaggio di un’insalata. Domenica 24 marzo, alle 15, visita guidata nella Rocca di Riolo, nel corso della quale saranno svelate le erbe officinali presenti nel ricettario di Caterina Sforza. Info. e prenotazioni tel. 0546.71044.