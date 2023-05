‘Erbe in Fiore’ il 21 maggio a Casola Valsenio

Domenica 21 maggio dalle 9.30 si terrà a Casola Valsenio ‘Erbe in Fiore’, un’intera giornata dedicata alla scoperta delle piante officinali con laboratori, convegni, escursioni nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e visite guidate tra le coltivazioni del Giardino dove sarà possibile pranzare con un menù degustazione a base di erbe e fiori. L’evento si concluderà con un aperitivo musicale accompagnato dal gruppo Pòc-bò. Tutte le visite guidate sono acquistabili su shop.atlantide.net, nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Solo per la giornata di domenica 21 maggio le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente o via email: 335 1209933; [email protected]