Eric, in sella alla conquista d’Italia La famiglia: "Un pilota provetto"

A soli otto anni un piccolo faentino partecipa al Campionato italiano di minimoto. Il suo nome è Eric Palma e, malgrado la sua tenerissima età, di fatto è già alla sua terza stagione motociclistica e, come è facile immaginare, il suo sogno è quello di diventare pilota della MotoGp. Eric è un bambino tranquillo, frequenta la terza elementare alle Don Milani. È dolce e affettuoso con mamma Denise, papà Luis e suo fratello maggiore Evan, quando però indossa il casco si scatena e consuma sull’asfalto ‘saponette’ su ‘saponette’, le protezioni alle ginocchia dei piloti. Vederlo sfrecciare sulla sua moto in miniatura è davvero uno spasso. L’appuntamento è su una striscia d’asfalto in città dove Eric arriva già indossando la tuta e guanti tricolore. La famiglia gli fa da corollario: papà Luis accende la piccola moto e, dopo essersi raccomandato di non forzare troppo, accende il motore. Dopo aver allacciato il casco Eric ci mostra tutta la passione: esce dalle curve e ‘piega’ già con un fare da piccolo professionista delle due ruote, il tutto sotto lo sguardo ammirato di qualche runner incuriosito. "Eric – racconta mamma Denise – ha sempre avuto la passione della moto. Sin da piccolo inforcava qualsiasi...