Eroina a Punta Marina. Arrestato con 5 chili

La polizia gli ha trovato più di cinque chili di eroina suddivisi in nove panetti. E cioè, se di elevata purezza e opportunamente tagliata, sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 500 mila euro. Un bel gruzzoletto insomma: e così il successivo sequestro di contante - quasi 13.600 euro - non ha fatto altro che acuire i sospetti degli investigatori della Narcotici. Per questo motivo venerdì pomeriggio a Punta Marina Terme è stato arrestato Diego Elezi, disoccupato 36enne di origine albanese ma domiciliato nella località rivierasca.

I guai per lui si sono palesati quando attorno alle 17.30 gli agenti della squadra Mobile hanno deciso di controllarlo su via Dei Calamari. L’uomo era appena sceso da uno scooter di grossa cilindrata: e, una volta capito che si trovava di fronte a poliziotti, si è messo a correre raggiungendo la pineta: ma poco dopo è caduto ed è stato raggiunto dagli agenti, tra cui figurava pure un appassionato di mezzofondo: nessuna possibilità cioè di riuscire a svignarsela nemmeno se non fosse caracollato tra le radici. A quel punto è scattata la perquisizione sia sullo scooter che all’abitazione. La droga è stata trovata in uno zainetto che l’uomo portava con sé: era in panetti sottovuoto avvolti con cellophane trasparente. Poco dopo sotto alla sella della moto, sono stati trovati 370 euro. Infine nel suo alloggio, sono state sequestrate due buste da sottovuoto, una bilancia digitale, un manoscritto con somme di danaro e soprattutto 13.280 euro in banconote di vario taglio sistemate nei comodini della sua camera da letto.

Il 36enne aveva anche quattro cellulari e un paio di ulteriori sim. Con l’avvallo del pm di turno Francesca Buganè Pedretti, per il 36enne è scattato l’arresto. Prima però l’uomo è stato accompagnato dal 118 in pronto soccorso per le ferite rimediate nella caduta. Ieri mattina il sospettato, difeso dall’avvocato Luca Donelli, davanti al gip Janos Barlotti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, oltre alla convalida dell’arresto, come chiesto dalla procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo il gip, l’uomo è infatti ben radicato nell’ambiente del narcotraffico anche alla luce di un precedente sempre per stupefacenti. Da ultimo è stato disposto il sequestro preventivo dei soldi trovati dalla polizia.

Andrea Colombari