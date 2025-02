ErosAntEros compie 15 anni. Al via un tour fra Milano e Bologna

La compagnia ravennate ErosAntEros, fondata nel 2010 da Davide Sacco e Agata Tomsic, compie 15 anni e dà il via ai festeggiamenti con un tour tra Milano e Bologna, che vede in scena due dei suoi ultimi spettacoli.

Da oggi a domenica (ore 20.45) al Teatro della Contraddizione di Milano va in scena ’Sulla difficoltà di dire la verità’, ultima produzione della compagnia che ha debuttato a Ravenna a maggio 2024 in occasione del German Focus di POLIS Teatro Festival. Uno spettacolo tratto dal saggio politico-letterario di Bertolt Brecht Cinque difficoltà per chi scrive la verità. ErosAntEros mette in scena questo saggio assieme ad alcune poesie dello stesso autore in una forma che si concentra sul piano sonoro-vocale, con la performance di Agata Tomsic e il live electronics di Davide Sacco, e sul piano visivo con la proiezione delle immagini di realtà del fotografo Michele Lapini, sensibile osservatore delle questioni sociali, ambientali e politiche che caratterizzano il mondo attuale.

Le repliche milanesi sono accompagnate da due appuntamenti all’interno del progetto Trasumanar e Organizzar a cura di Regula Teatro, Teatro Sotto il Lucernario e Ateatro. Il primo è l’incontro dal titolo ’L’Anello mancante’, domani alle ore 18 presso il Teatro della Contraddizione, con ErosAntEros, Oliviero Ponte di Pino e Raúl Iaiza. Il secondo è la masterclass ’Flatus vocis’ con Agata Tomsic, che si tiene il 22 e il 23 febbraio dalle 15 alle 18 presso il teatro Sotto il lucernario.

La tournée continua con una tappa a Bologna, venerdì 21 marzo alle ore 20.30, all’interno della stagione del LabOratorio di San Filippo Neri, curata da Mismaonda per la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dove va in scena lo spettacolo ’Libia’, dall’omonima graphic novel di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini.

’Libia’ trasforma le potenti immagini e parole di Costantini-Mannocchi in uno spettacolo multidisciplinare, di forte impegno civile e di alto valore estetico, che crea l’occasione per confrontarsi con il poliedrico musicista Bruno Dorella (OvO, Ronin, Bachi Da Pietra). In scena con lui Younes El Bouzari e Agata Tomsic, per la regia di Davide Sacco.