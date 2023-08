Erosioni e dighe, l’argine è ancora ferito

Venticinque chilometri lungo il fiume Lamone, da via Molino del Rosso, al limite del territorio brisighellese con quello faentino, alla linea ferroviaria Ravenna-Lugo, località Sottofiume di Boncellino, comune di Bagnacavallo, ovvero da dove sono iniziate le esondazioni a dove l’argine ha subito l’ultimo dei molteplici insulti che hanno provocato il disastro che ben conosciamo. Un percorso per controllare lo stato dei lavori di ripristino e messa in sicurezza, molti già eseguiti, alcuni tuttora in corso, che ha evidenziato due mondi completamente opposti: il primo, dal Brisighellese al quartiere Orto Bertoni, dove lo stato del fiume è tale per cui sorge spontanea la riflessione che si tratti di un corso d’acqua abbandonato, pronto a nuovi guai; il secondo, dal quartiere Orto Bertoni a Boncellino, dove invece imponenti appaiono le opere e il corso del fiume sembra rimodellato e completamente (o quasi) privato della vegetazione.

Oggi parliamo del primo mondo. In via Molino del Rosso sono ancora evidenti, nei campi e nelle poche case delle aziende agricole, le tracce dell’inondazione e del massiccio afflusso di limo. Qui il fiume ha esondato a monte del ponte, complice il fatto che le luci erano in parte ostruite dal legname: lo sono ancora, imponenti tronchi d’albero sono di traverso. Di qui fino alla chiusa di Errano l’ambiente naturale è intatto (lo specchio a monte della diga è libero dai tronchi, recuperati già a fine maggio con l’intervento dei sommozzatori) e anche successivamente, verso le Bocche dei Canali. Sostanzialmente è l’ultimo tratto in cui il fiume scorre in un alveo privo di argini rialzati, ovvero dove le sponde sono costituite dai campi (un fronte, questo, al centro attualmente di grosse polemiche fra i coltivatori da una parte e la Regione dall’altra perché vorrebbe imporre ai frontisti la responsabilità degli interventi di salvaguardia e ripristino: ne riparleremo).

Alle Bocche dei Canali, da via Firenze, si stacca via Calbetta che si addentra in un paesaggio che diventa selvaggio sull’orlo del fiume. E qui, per un buon tratto, oltre un chilometro, fino all’area del quartiere Bertoni, il Lamone è un groviglio inestricabile di alberi abbattuti, di tronchi, di rami, il tutto ammucchiato a formare ripetute dighe. Qui, in fondo a via Calbetta, dove lo stradello diventa un tratturo, in una casa, abbandonata dagli abitanti, compaiono intatte le ferite dell’inondazione: proprio qui il fiume ha esondato e l’acqua è scesa verso il quartiere Bertoni. Tutto, campi compresi, appare dimenticato, qui il fiume mostra ancora enormi erosioni e sgretolamenti dell’argine che, si diceva, è costituito dal piano di campagna, pari al piano della strada e delle case. Indubbiamente, pur trovandoci a due chilometri dalla città, la zona non è agevolmente praticabile dai mezzi operativi, ma va da sé che quelle imponenti dighe di tronchi prima dell’autunno dovranno essere rimosse.

Avvicinandoci al quartiere Bertoni, la sponda sinistra del Lamone comincia a essere arginata con un rialzo di qualche metro, quella di destra invece resta pari al piano di campagna. E sono evidenti erosione e frane, con pezzi di campo (alberi compresi) scomparsi e squarci aperti. Non v’è traccia di ripristino, una nuova piena farà franare altri pezzi di sponda e di campi e il rischio per le case che sorgono a venti metri dal corso d’acqua è sempre altissimo. Sono questi (come anche in fondo a via Calbetta) i tratti di cui si diceva, per i quali la Regione, come criticamente evidenzia da tempo Coldiretti Ravenna, vorrebbe imporre le opere di ripristino ai frontisti che, oltre che vittime, dovrebbero pure farsi carico economicamente dei lavori.

Dall’Orto Bertoni verso il ponte Rosso, il panorama cambia completamente, le sponde sono state oggetto di importanti interventi: già a fine maggio con l’intervento dell’esercito fu chiusa la rotta sull’argine sinistro a ridosso del quartiere, poi, proseguendo verso il cimitero, sono stati sradicati o tagliati tutti gli alberi sulla sponda sinistra e in gran parte quelli sulla sponda destra (l’emergenza alluvione ha di fatto sospeso, ove necessario, la normativa che impone la salvaguardia di alberi e vegetazione lungo i fiumi); entrambi gli argini appaiono rimodellati, l’alveo ripulito, abbondano le cataste di alberi abbattuti che in questi giorni vengono rimosse. Ma resta aperta la rotta davanti al cimitero, forse per agevolare i movimenti delle macchine operatrici.

Carlo Raggi