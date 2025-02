Errore arbitrale, il Savio rigioca

Era stata la grande rimonta di domenica: il Savio al 30’ perdeva 0-2 e ha finito per vincere 3-2 contro i rivali nel girone G di Prima del Vecchiazzano. Purtroppo inutilmente: infatti l’arbitro Mattia Pazzaglia ha ammesso l’errore tecnico e il giudice sportivo ha decretato la ripetizione (il 5 marzo) della gara: "Il direttore di gara ha espressamente dichiarato di aver ammonito per la seconda volta, al 14’ del secondo tempo, il numero 4 del Savio, Massimo Fiore, senza procedere alla sua espulsione. Per questo motivo si delibera la ripetizione della gara".