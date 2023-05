Esagerato paragonare il Grande ferro a Galla Placidia

Ringrazio il consiglio direttivo dell’associazione Dis-Ordine, per la lezione di arte contemporanea sul Resto del Carlino di due giorni fa (nella lettera dedicata al Rande ferro di Alberto Burri, l’opera che si trova nell’area del Pala de Andrè, ndr), ma il paragone con Galla Placidia mi sembra un po’ troppo!

Si parla di non conoscenza e di ignoranza che, per me, sono anche di coloro, che attribuiscono valore a qualcosa solo perché di…….. Pur riconoscendo un artista in Burri, mi permetto” di criticare ‘Il grande ferro’. Mi dispiace che sia stata commissionata da Raul Gardini, che secondo me, fece un investimento sbagliatissimo, visto il risultato. Lo scrivo perché, per l’ennesima volta, compaiono commenti scandalizzati sull’utilizzo inadeguato dell’opera in questione. Qualcuno ha cercato di mascherarla ma “purtroppo” senza riuscirci! So di avere scandalizzato qualcuno, ma non è detto che un’opera fatta da un grande artista debba per forza piacere.

Marisa