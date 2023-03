Esagitato manda in tilt il pronto soccorso

Ancora una volta si sono registrati momenti di tensione all’interno dell’ospedale di Ravenna, in particolare nella zona tra triage e pronto soccorso, dove un uomo in stato di alterazione alcolica e da stupefacenti l’altra notte è stato arrestato. Si tratta di un 46enne, originario di Padova e residente a Ravenna, che deve rispondere di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio.

Quando l’uomo, particolarmente agitato, si è presentato all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci, era notte e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire i fatti che hanno preceduto questo blitz. Al pronto soccorso, poco prima, era arrivata la compagna dell’uomo, in circostanze ancora da chiarire. Dopo il ricovero della donna, il 46enne pretendeva di entrare nella stanza in cui lei si trovava, non si sa con quali finalità. Di certo c’è il fatto che l’uomo, dopo essersi visto negare questa possibilità dal personale sanitario presente, ha cominciato a dare escandescenze, gridando e scalciando. Per alcuni minuti avrebbe mandato in tilt la funzionalità del pronto soccorso, inveendo non solo contro gli operatori sanitari, ma anche nei confronti degli altri pazienti.

Immediata è scattata la richiesta di intervento al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione Radiomobile del Norm di Ravenna. All’arrivo dei militari, l’uomo era ancora particolarmente agitato e anziché calmarsi si è scagliato anche contro di loro, con spinte e calci. Per immobilizzarlo si è reso necessario l’utilizzo dello spray urticante. Una volta sedato, è stato ricoverato in quando sotto l’effetto di alcol e droghe, poi rilasciato a piede libero.

l. p.