Esami Arpae, valori inquinanti nell'aria sotto limiti di attenzione

Il Comune sottolinea che "Secondo i risultati delle ultime analisi condotte da Arpae, il valore rilevato di diossine e furani è 0,015 pgm3 (un valore di gran lunga inferiore rispetto alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità). Il valore rilevato di PCB-DL è di 0,005 pgm3, in calo rispetto a tutte le precedenti rilevazioni e pari al valore massimo di riferimento per i siti rurali (0,005 pgm3 appunto). E i valori registrati per tutte le altre sostanze campionate sono molto lontani dai limiti di attenzione per la qualità dell’aria. Comunque si rinnova la raccomandazione ai cittadini che risiedono nell’area a due km dall’incendio in particolare nelle frazioni di Mezzano, Glorie, Ammonite e Borgo Masotti, di consumare frutta e verdura raccolta in questa zona solo dopo averla lavata accuratamente e sbucciata".