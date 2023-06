Esami da lunedì mattina Quasi tremila studenti alle prese con gli orali speciali

Se per quasi tutti l’esame di maturità inizierà domani con il primo scritto, quello di Italiano, a Ravenna, come negli altri territori alluvionati della regione, bisognerà aspettare lunedì per la partenza di un esame che prevede una sola prova in forma orale. "A parte pochissime eccezioni – spiega Antonio Grimaldi, dirigente dell’Itis di Ravenna – tutte le scuole inizieranno gli orali il 26, sono poche quelle che, per motivi organizzativi, hanno deciso di anticipare di qualche giorno. C’è anche chi partirà domani". Una volta metabolizzata la nuova formula costruita su misura per gli studenti delle zone alluvionate, le scuole si sono organizzate, le commissioni si sono riunite, insomma tutto è stato fatto per predisporre il regolare svolgimento degli esami. "La maggior parte delle scuole ha già pubblicato sul sito il calendario degli orali", aggiunge Grimaldi, e ai ragazzi non resta che controllare quando sarà il fatidico giorno. "Gli studenti – conclude il dirigente scolastico – non si aspettavano un esame con queste modalità, ma noi faremo il possibile per metterli nelle condizioni migliori, il colloquio durerà circa un’ora e i professori cercheranno di valorizzare le capacità di ogni studente".

Sono in tutta la provincia 2924 i ragazzi e le ragazze che affronteranno l’esame di maturità, tra cui 50 candidati esterni. Di questi, 1195 sono studenti di liceo, 1018 di istituti tecnici e 711 di istituti professionali. Le classi totali sono 144, mentre le commissioni sono 72.

La nostra provincia è, per numero di candidati, la quarta città della regione. Al primo posto rimane Bologna con 7448 studenti, seguita da Modena con 6432 e Parma che arriva a quota 3547. Seguono Forlì con 3353 studenti pronti a partire con l’esame di maturità, e poi Ravenna. Nella regione sono in totale 35.405 gli studenti che affronteranno la maturità e per la maggior parte di loro l’esame inizierà questa mattina con il primo scritto.

Anche le scuole secondarie di primo grado, le medie, hanno affrontato l’esame di terza solo in forma orale. Quasi tutti sono partiti il 15 giugno, data scelta inizialmente per la partenza degli orali quando ancora non era stato deciso di sospendere gli scritti. Nel caso delle medie gli esami sono ancora in corso e si concluderanno entro la fine di giugno.

La scelta di predisporre l’esame solo in forma orale ricalca la decisione presa in occasione del terremoto che sconvolse l’Emilia.