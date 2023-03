Escavo al porto Sale l’occupazione

I lavori di approfondimento dei fondali portuali e quelli riguardanti le banchine dove attraccano le navi, sono al centro dell’attenzione per i milioni di metri cubi di materiale derivante dall’escavo e per la mole di investimenti pubblici e privati, che ammontano a circa 800 milioni di euro. Ci sono le immagini che mostrano le prime nuove banchine, palificazioni, sbancamenti: un enorme cantiere che terminerà, come chiede il Pnrr, nel 2026 o, se l’Unione europea concederà una proroga, l’anno successivo.

Ma l’hub portuale sta sortendo effetti positivi anche a qualche chilometro di distanza dal Candiano. Il centro direzionale Sapir, sempre in ambito portuale, è ormai occupato al 70%. Negli ultimi due anni, per effetto dell’avvio del grande cantiere portuale, numerose società si sono insediate nei cinque edifici a forma di corte che costituiscono il centro direzionale. Oltre a Sapir, Agenzia delle Dogane e Martini Vittorio, in questi ultimi due anni hanno trovato sede qui la Rcm che si è aggiudicata i lavori dell’hub portuale, Sidra che si occupa del dragaggio dei fondali, Acqua Ingegneria (società controllata da Romagna Acque, Società delle Fonti, Autorità portuale, Ravenna Holding), Sicer (azienda che opera, da tempo, nei servizi di sicurezza, qualità, ambiente e formazione tramite le proprie sedi operative di Imola e San Lazzaro di Bologna, e che è sbarcata sul porto appena una settimana fa), altri studi professionali di ingegneria legati ai lavori dell’hub. Oggi, il Centro direzionale Sapir è occupato al 70%, con un importante ritorno anche sul piano occupazionale: nelle nuove sedi delle società hanno trovato lavoro professionisti e personale di staff. A ciò va aggiunto l’investimento che Rcm ha fatto sul centro storico cittadino, aggiudicandosi all’asta Palazzo Spreti, in via Paolo Costa, destinato a diventare la sede di rappresentanza del gruppo per il Nord Italia.