Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Ravenna
CronacaEsce di strada lungo la Madrara: 52enne al Bufalini
26 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Esce di strada lungo la Madrara: 52enne al Bufalini

Grande spavento ieri lungo il tratto della Strada Provinciale Madrara che insiste nel territorio comunale di Cotignola, a causa della paurosa uscita di strada di un’auto.

La conducente, una donna di 52 anni residente nella zona, ha riportato traumi e ferite di media gravità ed è stata comunque trasportata con l’elicottero di Ravenna Soccorso al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato poco prima delle 12.30.

La donna era al volante di una Fiat 500X e stava percorrendo la suddetta arteria con direzione di marcia Russi-Cotignola. Per cause in corso di accertamento, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo della vettura, invadendo la corsia di marcia opposta, finendo in un fossato, per poi cappottarsi e terminare pochi metri dopo la sua corsa.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo, alla Polizia Locale e all’elisoccorso, atterrato sulla stessa strada provinciale.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge il traffico è stato bloccato per alcune decine di minuti.

Luigi Scardovi

