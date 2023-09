Escursionisti Italiani, aiuti per 4.700 euro

Grande e importante risposta delle undici sezioni dell’Uoei (Unione operaia escursionisti italiani) alla proposta di una sottoscrizione e raccolta di fondi per la sezione di Faenza. Le donazioni dei benefattori hanno raggiunto i 4.700 euro che sono stati devoluti all’Uoei Faenza Aps e verranno utilizzati per azioni di ripristino e ripresa delle attività sociali danneggiate dagli eventi calamitosi. Il presidente dell’Uoei Faenza, Pier Giorgio Gulmanelli ringrazia i soci uoeini delle altre sezioni italiane che hanno ideato e realizzato questa nobile iniziativa, che conferma il grande cuore della nostra associazione diffusa in vari territori, ma unita dallo stesso spirito solidale. Questo aiuto concreto è uno stimolo e un segnale di fiducia per superare le avversità e poter riprendere le attività sociali che stiamo programmando per i prossimi mesi". Il presidente nazionale Lorenzo Gaini sottolinea che "tutte le sezioni dell’Uoei hanno risposto in modo positivo e generoso, ognuna con i propri tempi e disponibilità. Li ringrazio".