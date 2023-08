"Esenzione della Tari, mossa da illusionista"

"Esenzione pagamento Tari per i cittadini e le imprese alluvionati, mossa da illusionista, così il sindaco di Ravenna “passa all’incasso” con i soldi della generosa collettività, senza intaccare le casse comunali".

Il segretario comunale della Lega per Salvini Premier di Ravenna scriver: "Mi associo al pensiero critico degli altri colleghi politici a seguito dell’intervista di pochi giorni fa del primo cittadino ravennate Michele de Pascale dove afferma l’esenzione del pagamento Tari per tutti i cittadini ed imprese coinvolte dall’alluvione attraverso il prelievo dal fondo comunale “Un aiuto per Ravenna” di circa 6,3 milioni di euro.

Una vera mossa da illusionista insomma perché così facendo è “passato all’incasso” senza toccare un solo euro dalle casse comunali".

"Se fosse stato fatto, un gesto più nobile sarebbe stato quello di recuperare le risorse dal taglio di sprechi e sperperi noti da tempo nel nostro territorio e soprattutto senza intaccare minimamente il fondo pro alluvionati, fondo a cui il comune peraltro non ha versato un solo euro e che come finalità aveva ed ha quella di dare aiuti concreti e diretti ai cittadini bisognosi e non quello di pagarne le imposte comunali".

Luca Cacciatore, segretario comunale Lega per Salvini Premier Ravenna