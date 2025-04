"Esercito agli Speyer e viabilità da stravolgere"

Più attenzione alla sicurezza e alla mobilità cittadina, dei lidi e del forese che deve diventare una delle priorità della prossima giunta Comunale. Il gruppo La Pigna ha presentato ieri le sue proposte in materia – la lista dei candidati verrà resa nota il prossimo 14 aprile a cui farà seguito il 10 maggio una giornata programmatica che passerà in rassegna tutti gli impegni del raggruppamento politico per la città - con l’ausilio di Bartolomeo Schioppa, per anni comandante della Polizia locale di Ravenna, da tempo consulente della formazione politica proprio in materia di sicurezza urbana. "Al di là della viabilità che è completamente da stravolgere e della quale ci occuperemo a breve – ha spiegato Veronica Verlicchi – il problema sul quale ci vogliamo soffermare è quello della sicurezza urbana. E se per i giardini Speyer invochiamo l’uso dell’esercito, sulla restante parte del territorio occorre aumentare sia l’apporto della videosorveglianza che la presenza del personale sulle strade. A partire dalla necessità di riaprire i presidi della Polizia municipale sul territorio che sono stati chiusi negli anni scorsi dai lidi al forese". Una maggiore presenza sul territorio che ora è possibile grazie all’aumentato numero degli agenti che devono, ad avviso de La Pigna, essere riorganizzati per una maggiore presenza operativa. "La polizia locale – ha spiegato Veronica Verlicchi – deve tornare ad essere un presidio sul territorio a garanzia dei cittadini e delle imprese". Anche se resta un vulnus importante rappresentato dal fatto che il decreto sicurezza appena approvato dal Governo, che pure fissa il principio importante della copertura assicurativa e della tutela legale per le forze dell’ordine, non estende queste prerogative alla Polizia locale. "Una esclusione ingiusta – ha ribadito Veronica Verlicchi – alla quale chiediamo che il Governo ponga rimedio". Intanto La Pigna sta mettendo a punto il programma elettorale che prevede punti specifici, oltre che per la sicurezza, per la sanità e le tasse locali. E sul punto resta la richiesta di abbassamento delle imposte locali per chi riduce i canoni di locazioni allo scopo di rivitalizzare il commercio nel centro storico.

Giorgio Costa