"Esercizio e alimentazione fanno la differenza"

Come noto, il diabete è una patologia legata a una condizione di alterata risposta all’insulita, l’ormone che permette l’ingresso del glucosio all’interno delle cellule, che possono così utilizzarlo come substrato energetico. "Nei pazienti diabetici – spiega Paolo Di Bartolo, direttore della Diabetologia di Ravenna – questo ormone non svolge adeguatamente la propria funzione: si instaura così una situazione di resistenza all’insulina per motivi di tipo genetico-famigliare o ambientale. In queste persone, insomma, una normale produzione di insulina da parte dell’organismo non evoca una caduta di glicemia normale. Per risolvere questo problema il pancreas dei pazienti è costretto a produrre più insulina".

Da ciò emerge una cascata di alterazioni metaboliche: "Fra questo l’aumento della pressione arteriosa, un alterato profilo lipidico e non raramente un aumento dell’acido urico – prosegue Di Bartolo –. Sono tutti elementi che connotano un aumentato rischio di tipo cardiovascolare e non solo".

In questo quadro uno stile di vita sano può incidere moltissimo nel diminuire i rischi associati alla malattia: "Fare regolarmente esercizio, che vuol dire almeno 150 minuti di cammino a settimana, e adottare un’alimentazione sana sono due elementi che possono avere un impatto non indifferente sul quadro clinico – aggiunge Di Bartolo – con un miglior controllo di tutti gli elementi alterati dalla patologia".

