Veronica Verlicchi, 49enne, esperta nel settore commerciale, è anch’essa non nuova alla candidatura a sindaca: ci provò già nel 2021, guidando la lista civica La Pigna all’approdo in consiglio comunale in città. L’obiettivo minimo per la sua lista è rientrare a Palazzo Merlato, ma nella sua cerchia di confidenti c’è chi è pronto a scommettere su un exploit. Da qui la corsa solitaria della lista civica, che in questi anni si è radicata sul territorio.

In caso di ballottaggio i suoi voti saranno determinanti qualora il centrodestra voglia espugnare la città.