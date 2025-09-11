Paura a Lugo: la banda fa esplodere il postamat e scappa

Lugo (Ravenna), 11 settembre 2025 - Sono numerosi i lughesi svegliatisi la scorsa notte di soprassalto a causa di un fortissimo boato. Si è trattato degli effetti dell’esplosione che ha dilaniato lo sportello postamat dell’Ufficio Postale ‘Lugo 1’ situato in via Monti, laterale di via De Brozzi.

Ad entrare in azione, una decina di minuti prima delle 2, è stata una banda composta da almeno tre individui che, mettendo verosimilmente in atto la cosiddetta tecnica della ‘marmotta’, hanno divelto l’apparecchio.

Al momento non è ancora noto se il colpo abbia sortito per i malviventi gli effetti sperati. Alcuni residenti hanno riferito di aver visto i ladri fuggire a bordo di una auto di colore bianco, probabilmente una Seat Cupra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia unitamente a personale del Corpo dei Vigili Giurati.