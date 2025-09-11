Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bimba travolta e uccisaTicket pronto soccorsoPiramide di lettiniMigliori ristorantiBiglietti RadioheadMatilda De Angelis
Acquista il giornale
CronacaPaura a Lugo: la banda fa esplodere il postamat e scappa
11 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Paura a Lugo: la banda fa esplodere il postamat e scappa

Paura a Lugo: la banda fa esplodere il postamat e scappa

Ad entrare in azione alle 2 di notte almeno tre indivisui, che con la cosiddetta tecnica della ‘marmotta’, hanno divelto l’apparecchio. Alcuni residenti hanno visto i ladri fuggire su un’auto bianca

L'ufficio postale preso di mira dalla banda

L'ufficio postale preso di mira dalla banda

Per approfondire:

Lugo (Ravenna), 11 settembre 2025 - Sono numerosi i lughesi svegliatisi la scorsa notte di soprassalto a causa di un fortissimo boato. Si è trattato degli effetti dell’esplosione che ha dilaniato lo sportello postamat dell’Ufficio Postale ‘Lugo 1’ situato in via Monti, laterale di via De Brozzi.

Ad entrare in azione, una decina di minuti prima delle 2, è stata una banda composta da almeno tre individui che, mettendo verosimilmente in atto la cosiddetta tecnica della ‘marmotta’, hanno divelto l’apparecchio.

Al momento non è ancora noto se il colpo abbia sortito per i malviventi gli effetti sperati. Alcuni residenti hanno riferito di aver visto i ladri fuggire a bordo di una auto di colore bianco, probabilmente una Seat Cupra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia unitamente a personale del Corpo dei Vigili Giurati.                                                                                                                                                                   

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata