Esplosione durante lavori di taglio. Operaio quarantenne ferito

Un operaio 40enne è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, in un infortunio sul lavoro verificatosi attorno alle 12.20 di ieri all’interno di una azienda di Fornace Zarattini che produce pannelli fotovoltaici.

In particolare, per causa ancora al vaglio della polizia e della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna, è esploso un contenitore sul quale l’operaio stava presumibilmente eseguendo dei tagli con un flessibile. Il conseguente boato, è stato chiaramente udito in tutto il quartiere. In quanto al lavoratore, la deflagrazione lo ha scaraventato a terra.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del Fuoco, le Volanti della questura e la polizia locale.

Al di là di quanto possa essere accaduto in questo specifico caso, in generale il taglio di superfici metalliche è operazione comune in molteplici settori industriali che presenta diversi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tutto naturalmente dipende da fattori come la tipologia di materiale e le dimensioni dell’oggetto oltre alle caratteristiche degli attrezzi usati e la loro conformità normativa. a influire sono anche gli spazi circostanti oltre naturalmente ai livelli di esperienza, formazione e addestramento dei lavoratori impiegati. In ogni modo, tra i rischi più comuni figurano ferite da taglio, schiacciamento o abrasione.