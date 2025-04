Esplosione e incendio in un palazzo a Faenza: decine di evacuati, ci sono intossicati

Ravenna, 18 aprile 2025 - Paura oggi a Faenza per un’espolosione seguita da un incendio. Il rogo è scoppiato poco prima delle 13 ha coinvolto un complesso residenziale in via Fornarina, nel Ravennate, interessando il piano terra e il primo piano dei civici compresi tra il 10 e il 14. Secondo le prime stime, quattro persone sono rimaste intossicate con circa 40 appartamenti evacuati poiché danneggiati dal rogo i quali saranno sottoposti a verifiche tecniche per valutarne l'agibilità.

Le fiamme, precedute da un'esplosione, si sono propagate rapidamente all'interno dell'edificio noto come 'ex Casbah', costringendo all'evacuazione un centinaio di persone. Il sindaco faentino Massimo Isola ha riferito che i quattro intossicati sono stati trasferiti in codice di bassa gravita' al Pronto Soccorso di Faenza. Gli sfollati sono stati temporaneamente accolti presso il centro sociale 'Il Borgo', dove sono gia' state attivate le procedure di assistenza e individuazione di soluzioni abitative alternative per chi non potra' rientrare nella propria abitazione. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, Polizia di Stato, personale del 118, Protezione Civile e volontari per il soccorso degli animali. Le cause dell'incendio sono al momento in fase di accertamento.