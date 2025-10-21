Esportare fa bene alle imprese. Bando della Camera di commercio

La Camera di commercio Ferrara Ravenna cerca di spingere le imprese ad esportare sempre di più. Prenderà, infatti, il via il prossimo venerdì il Bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per sostenere la capacità delle imprese ravennati di rafforzare la loro presenza nei mercati a più alto potenziale. Secondo le stime dell’Ufficio Studi, in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, le imprese ferraresi e ravennati che investono abitualmente nell’export (sono 2.493 ed esportano per oltre 8 miliardi di euro) registrano una crescita annuale del fatturato superiore di oltre 1 punto percentuale rispetto a quelle che non adottano tale strategia. In campo, per le province di Ferrara e Ravenna, ci sono ora 200.000 euro destinati dalla Giunta camerale sia alle imprese già esportatrici sia a quelle che non hanno ancora avviato attività di export, puntando su due leve: l’innovazione, che rende le imprese più agili e competitive e l’export, che apre nuove vie nell’individuazione delle aree geografiche più favorevoli alla loro espansione con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici e commerciali e creare nuove opportunità.

"Innovazione ed export – spiega Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – sono le due leve di crescita per le imprese che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l’una con l’altra. L’export è da sempre un pilastro della nostra economia, costituendo una delle principali spinte alla crescita negli ultimi 15 anni".

Del resto, la presenza sui mercati internazionali, prosegue il presidente della Camera di commercio, "favorisce una crescita tangibile in termini di volume d’affari e crea le condizioni per un miglioramento di medio periodo, attraverso un processo positivo di “learning by exporting“". Tra le spese ammissibili previste dal Bando della Camera di commercio, quelle per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero che si svolgano tra il 1° ottobre 2025 e il 30 giugno 2026 e l’acquisto di servizi integrati volti ad accompagnare, attraverso connessioni, conoscenze, competenze strategiche, visioni e opportunità, le imprese nei loro percorsi di crescita internazionale come analisi e ricerche di mercato, predisposizione studi di fattibilità mercati di sbocco, ricerca di clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione.

Giorgio Costa