Esposto per il Parco Marittimo "Usata plastica per il sottofondo"

Esposto alla Procura della Repubblica in merito al materiale utilizzato per creare il sottofondo dei percorsi ciclopedonali di accesso agli stradelli retrostanti gli stabilimenti, nell’ambito del progetto del Parco Marittimo. L’autore è il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha preso spunto da un servizio del TG 3 Emilia Romagna.

Il servizio giornalistico – in scia a una precedente denuncia in tribunale di Italia Nostra Ravenna – ha parlato di ‘cavi, accendini, tubi di plastica rotti, piastrelle rotte che spuntano dalla strada. In mezzo al materiale utilizzato per il fondo "spuntano plastiche in quantità, laterizi, corrugati". Secondo quanto riporta Ancisi: "Spiegazioni sono arrivate invece dall’assessore al Demanio Costantini: ‘Anziché utilizzare, per esempio, del materiale vergine proveniente da cave, viene incoraggiato il materiale di riuso che può avere in percentuale anche degli scarti di altre lavorazioni edilizie’. Nelle ore, però, lo scenario è cambiato. Dal Comune hanno fatto sapere che il materiale di quella parte di cantiere era effettivamente sbagliato e il fondo dovrà essere rifatto". Ancisi dichiara di mettersi a disposizione della Procura, "in particolare per confermare che, dall’esito del sopralluogo, avvenuto a Marina di Ravenna non solo in sede di accesso agli stradelli retrodunali, bensì anche, e in ubicazioni diverse, di stradello stesso, quanto affermato come sopra dal Comune: il materiale di quella parte di cantiere era effettivamente sbagliato e il fondo dovrà essere rifatto, potrebbe invece essere generalizzato sull’intero cantiere".

Il Parco Marittimo è interamente finanziato con fondi pubblici del Pnrr per un totale di 11.225.500 euro. Per il primo stralcio, appunto su Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, l’importo finanziato è di 5.845.000 euro. Alla luce del protocollo sottoscritto in prefettura tra enti locali e Guardia di Finanza per il monitoraggio delle opere finanziate coi fondi del Pnrr, Ancisi chiede che quest’ultima "sia investita del compito di condurre ogni necessaria opera di esplorazione, analisi e valutazione sulla materia oggetto di questo esposto".