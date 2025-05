Espulso, dà uno schiaffo all’arbitro. Daspo a calciatore dilettante

La polizia ha notificato a un giocatore di 24 anni di terza categoria residente ad Argenta, nel Ferrarese, il divieto di partecipare o assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali e internazionali per 12 mesi. Il Daspo in questione (acronimo appunto di divieto di accedere alle manifestazioni sportive), che porta la firma del questore Lucio Pennella, è scattato in ragione di un’aggressione, culminata con uno schiaffo alla schiena del giovane direttore di gara, verificatasi il 27 aprile scorso nel contesto della partita giocata nell’impianto lughese di San Bernardino, tra ’Ulisse e Penelope’ e Conselice (2-5), e messa in atto da un giocatore di casa dopo la sua espulsione. Il provvedimento è stato adottato al termine dell’istruttoria svolta dalla divisione Anticrimine, diretta dal vicequestore Claudio Cagnini, sulla base dei primi accertamenti investigativi forniti dalla Digos in stretto raccordo con la sezione di Ravenna dell’Associazione Italiana Arbitri la quale ogni settimana vaglia gli episodi meritevoli di particolare attenzione.

Nella circostanza, il giocatore della squadra di casa, già ammonito nel corso della partita per proteste, al termine del match aveva seguito il direttore di gara dall’uscita dal campo e fino agli spogliatoi. A quel punto, dopo avere pronunciato ulteriori offese e minacce, aveva ricevuto una seconda ammonizione con conseguente espulsione.

E allora - secondo la ricostruzione degli inquirenti - il 24enne aveva improvvisamente aggredito l’arbitro sferrandogli un violento schiaffo alla schiena mentre questi era girato. Quindi aveva manifestato la volontà di proseguire l’azione violenta tanto che per fermarlo erano dovuti intervenire alcuni suoi compagni e dirigenti della società per trascinarlo a forza negli spogliatoi ed evitare così che l’aggressione si prolungasse.

Per il suo comportamento, il giudice sportivo già lo aveva squalificato per 13 gare effettive. Ora la questura ha ritenuto la condotta del 24enne "estremamente pericolosa" oltre che "intollerabile da parte di un atleta" visto che il giovane ha palesato un "grave e antisociale comportamento" peraltro "tenuto in ambiente sportivo frequentato anche da minori".

Il Daspo può essere impugnato attraverso due vie principali: presentando entro 30 giorni dalla sua notifica un ricorso gerarchico al prefetto. Oppure entro 60 giorni proponendo ricorso al Tar di Bologna. Almeno sulla carta, entro 120 giorni è possibile pure presentare ricorso straordinario al presidente della Repubblica. In linea di massima, chi impugna lo fa attraverso il canale del Tar che valuta sia aspetti di legittimità che di merito. Gli ultimi ricorsi in tal senso per il territorio ravennate, sia di Daspo sportivi che urbani, hanno portato alla conferma dei provvedimenti.