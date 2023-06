’Essere caregiver’ Domani incontro

Continua il programma del Caregiver Day 2023, come previsto dalla legge regionale che riconosce le Giornate del caregiver familiare dedicate a coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente. La cittadinanza è invitata a partecipare domani a ’Essere caregiver.

Sconforto e resilienza, servizi e proposta nazionale’. L’incontro si terrà alle 17 a Cervia, presso la Casa del Volontariato in via Villafranca 8b. Di seguito ai saluti istituzionali interverrà - Lucia Fabbri, fisioterapista, su ’Alzheimer: alla scoperta di come la comunità può avere cura della persona e dei caregiver’.