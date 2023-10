Essere deboli come gli stecchi della canapa

Un dulôr ch’u m’scanarëla! diceva un tizio preso da un dolore lancinante, prendendo come riferimento la frantumazione degli steli secchi della canapa che la gramolatura riduceva in stecchi detti "canarèl". Si diceva anche: "Esar un pövar canarël", essere debole come gli stecchi della canapa. I cannarelli venivano legati in fasci da cento e tagliati in segmenti di 15 centimetri, a loro volta legati in mazzi. Poi venivano intinti, a un capo, nello zolfo fuso ottenendo, una volta asciutti, ’i suifanèl’, gli zolfanelli. Erano conservati in un coppo murato accanto al focolare – e’ cóp di suifanèl – in modo da evitare che s’inumidissero. Messi a contatto con una bragia che li incendiava, servivano per ravvivare il fuoco o accendere un lume.