‘Essere Ravenna’, la città nel libro di Morelli

Nella sala D’Attorre in via Ponte Marino 2, oggi alle 18 si terrà la presentazione del libro ‘Essere Ravenna’ (società editrice ‘Il Ponte Vecchio’), condotta da Fulvia Missiroli. È il penultimo incontro del 51° ciclo del Centro Relazioni Culturali. Una raccolta di 25 fermo immagine settimanali che ripercorrono la storia di Ravenna, dalle origini fino al ruolo di crocevia culturale europeo, attraverso figure emblematiche come Galla Placidia, Teodora e Amalasunta. Un viaggio tra tradizione e innovazione, tra potere e intrighi, arricchito da tre nuovi contributi e da una riflessione sull’arte del mosaico come simbolo identitario. Gianni Morelli, saggista e storico dell’arte, esplora la bellezza dei mosaici paleocristiani e dei grandi capolavori della storia, con un’attenzione speciale a Ravenna e alle meraviglie del Codice Purpureo di Rossano. Il prossimo incontro del Centro Relazioni Culturali si terrà venerdì 23 maggio, alle 18, con la presentazione del libro ‘Giobbe. La paziente speranza’ di Nevio Spadoni. La conduzione sarà a cura di Anna De Lutiis. L’ingresso agli eventi è libero.