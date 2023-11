Estate 1966, i lavori per la nuova circonvallazione

È l’estate del 1966 e i lavori per la nuova circonvallazione di Faenza, avviati a partire da via Forlivese, erano giunti a via Batticuccolo che all’epoca era la strada che dallo Stradone portava al Ponte Rosso. I caseggiati che si notano, negli anni furono sede della Protezione civile e del Rione Giallo. I lavori per la circonvallazione erano iniziati a metà del 1962 dopo che era stato annullato il tracciato del 1952 ritenuto troppo vicino alla città e al quale appartengono via Veneto e il primo tratto di via Giuliano da Maiano. La nuova circonvallazione fu inaugurata il 27 luglio 1968.

A cura di Carlo Raggi