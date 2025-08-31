Estate anomala sulla costa. Tra rincari e cali di presenze. Marina chiede risposte chiare

BonatestaTra ombrelloni chiusi, dibattiti sui rincari e weekend di pioggia, agosto volge al termine e con lui una stagione balneare che su più fronti è definita ‘anomala’. "Questa stagione rimane da comprendere meglio – commenta Maurizio Rustignoli, presidente della cooperativa Spiagge Ravenna -. Per i numeri ufficiali bisogna aspettare, ma al momento mi aspetto un calo di presenze del 15% e un -20% minimo per il fatturato. Luglio che ha deluso molto nell’infrasettimanale, dove c’è stato un calo importante, ma agosto è stato in ripresa e in linea con l’anno scorso".

Marina, nelle parole di Rustignoli, rimane la regina del divertimento. "Non è scontato avere una località i cui ci sono anche persone che arrivano in spiaggia dopo le 18. D’altra parte, è sicuramente una località che soffre. Il Parco Marittimo ha portato molto passeggio e riqualificato il lungomare, ma c’è ancora molto da fare. Ci deve essere più certezza sugli orari dei navetti, il parcheggio scambiatore deve essere ombreggiato e serve un vero proprio punto di accoglienza per chi arriva, che comprenda ad esempio anche un noleggio biciclette. La nostra forza rimane la spiaggia: dalla ristorazione di livello alla possibilità di fare qualsivoglia attività. Sicuramente, però, l’incertezza dettata dalla direttiva Bolkestein ha un ruolo: gli investimenti sono prevalentemente ridotti al minimo, alla sola manutenzione ordinaria, anche laddove servirebbe riposizionamento di fronte alle nuove esigenze di clienti e turisti".

Per l’assessore al Turismo Fabio Sbaraglia, "è ancora presto per tirare le somme, ma la sensazione è che, dopo un giugno positivo, luglio abbia risentito dei weekend di maltempo, per poi vedere una ripresa a Ferragosto. In generale, c’è un andamento positivo dei campeggi che intercettano un turismo, spesso internazionale, attento a balneare e natura. C’è la volontà di investire su un piano di promozione turistica e comunicazione che guardi al medio periodo con una strategia che comprenda balneare, città e territorio circostante. A Marina, in particolare, occorre cogliere alcune opportunità, dallo sviluppo del terminal crociere che può portare con sé una maggiore domanda di posti letto, al parco marittimo. Questi cambiamenti vanno accompagnati: penso soprattutto all’accessibilità del lungo mare e quindi degli stabilimenti".

Per quanto riguarda il centro abitato, la Pro Loco è netta. Il presidente Marino Moroni commenta: "Le dighe foranee hanno tolto la spiaggia dal paese, rendendoli di fatto concorrenti, e ora, con il senso unico in direzione Punta Marina, si dà la botta definitiva al paese. Tutto sommato le nostre iniziative sono andate bene, anche grazie al richiamo dell’offerta gastronomica, ma il paese è deserto. Chiediamo all’amministrazione che tutti i ricavi dettati dalle sanzioni per il senso unico siano investiti sulla località e un bilanciamento degli investimenti delle tasse di soggiorno tra città e litorale".

Sul fronte ricettivo, invece, Marina di Ravenna, dove le strutture ancora attive sono poche, ha sofferto meno di altri. "Se nei lidi sud - commenta Raffaele Calisesi, presidente di Federalberghi - la stagione alberghiera ha tenuto fino al mese di luglio e poi c’è stato un calo di presenze ad agosto, Marina di Ravenna è solo parzialmente toccata. Le strutture alberghiere, che non sono tante e non hanno un numero elevatissimo di camere, ormai da tempo lavorano con le aziende e si dedicano nell’infrasettimanale ad ospitare operai e lavoratori. La speranza è che ci sia un buon settembre, per recuperare con il turismo straniero".