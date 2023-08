"Estate col turismo in calo, speriamo in settembre"

di Ilaria Bedeschi

Il Ferragosto è arrivato tra non poche difficoltà. Una stagione turistica che sta lasciando l’amaro in bocca. Ma lo spirito e la tenacia non vogliono lasciare spazio alla sconfitta. Tanti momenti complessi e straordinari; "anche questo momento passerà" sono in tanti a ripetersi. A fare il punto di metà anno è il sindaco di Cervia Massimo Medri.

Sindaco Medri, mesi difficili per il turismo stando ai primi dati. Lei è fiducioso?

"I conti li faremo al termine della stagione, ad ogni modo benché i primi mesi dell’anno ci avessero dato un segnale estremamente positivo con un segno più da gennaio ad aprile, in questi mesi estivi stiamo avendo un calo delle presenze turistiche. A penalizzare sicuramente l’alluvione, ma anche il caro prezzi e la concorrenza di altre località low-cost".

Qual è la situazione a tre mesi dall’alluvione?

"Stiamo aspettando ancora i finanziamenti che ci erano stati promessi. Come amministrazione siamo stati dai primi giorni in prima linea, la Regione ci ha subito aiutato con contributi diretti ai cittadini. Mancano ancora gli aiuti promessi da parte del Governo sia per quanto riguarda l’impresa, sia per quanto riguarda i rimborsi totali. Attualmente non abbiamo ancora ricevuto le risorse che ci erano state garantite per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree alluvionate".

Le Saline hanno salvato la città, poi una eccezionale campagna di raccolta fondi.

"Sì, la raccolta è molto importante, ma i fondi da reperire sono talmente consistenti che è necessario l’intervento del Governo. Attualmente la Regione si sta impegnando per aiutarci nella ricerca delle risorse, qualcosa forse a breve riusciremo ad ottenere, certamente il Conad e una serie di altre realtà ci hanno aiutato a partire dall’acquisto di un importante macchinario, ma la situazione è comunque ancora molto complessa". Dopo l’estate quali saranno le priorità verso il 2024?

"Le priorità sono quelle di ripristinare l’area naturale del Parco del Delta del Po, che è stata devastata prima dalla alluvione e poi dalla tromba d’aria. Mettendo di nuovo in funzione la Salina e quindi ripristinando l’ecosistema, e mettendo in sicurezza e ripiantumando la Pineta, che al momento ha al suo interno ferite visibili, anche negli accessi alla città. Accanto a questo porteremo avanti i lavori del PNRR, e l’ultimazione del lungomare di Milano Marittima, la manutenzione straordinaria delle strade". Grandi eventi ci aspettano nel mese di settembre: Sapore di Sale, Mercato Europeo, Ironman?

"Sì, chiudiamo l’estate come sempre con i grandi eventi, abbiamo però bisogno di allungare ulteriormente la stagione e per questo stiamo pensando di puntare, ancora di più, su Halloween. Oltre a questo il programma di Natale partirà già a novembre, e le proposte saranno presentate al pubblico già questo mese. Partita anche la Fondazione ‘Cervia In per il Turismo’ per promuovere la città e commercializzare il prodotto turistico. In questo momento molto delicato è fondamentale agire in forte collaborazione fra pubblico e privato".

Intanto le elezioni amministrative si avvicinano. Pensa a una ricandidatura?

"È ancora prematuro. L’importante ora è portare avanti il programma di mandato. Abbiamo avuto un’alluvione e una tromba d’aria che hanno portato nuove criticità da gestire, oggi il mio impegno è su queste".