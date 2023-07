Estate con ‘Libro aperto’ Nuovo numero della rivista

Sta uscendo il numero estivo di Libro Aperto, la rivista culturale diretta da Antonio Patuelli (nella foto) ed edita dalla omonima Fondazione. Il volume si apre con la rubrica “Europa in cammino” con saggi di Guido Lenzi su “Quale ripartenza?”; Dario Velo sulla rivoluzione dell’idrogeno: una nuova costituzione economica europea e internazionale; Pierluigi Barrotta su “Infocrazia: nuova sfida per le democrazie liberali”; Alberto Bucchi su ambientalismo e negazionismo; Venerino Poletti sulla fine della pandemia da Sars-Cov2; Fabio Scacciavillani sulla deglobalizzazione tra Cina e Occidente; Mario Arpino su “Musharraf, chi era costui?”; Mario Gerolimetto su “24 febbraio 2022: la Russia aggredisce l’Ukraina. Una guerra nel cuore dell’Europa. Cause e conseguenze”; Alessandro Scaccheri su “Per il futuro della libertà”. Nella rubrica “Libertà economiche” appaiono saggi di Antonio Patuelli sulle nuove sfide economiche e sociali; Roberto Timo sulla cultura, motore di sviluppo economico; Domenico Ocone sull’agricoltura, il settore primario.

Nella sezione “Le garanzie” vengono pubblicati scritti di Tommaso Edoardo Frosini sul diritto costituzionale; Antonio Pileggi sulle parole chiave della Costituzione. Rapporti etico-sociali; Vito Spada sull’evoluzione della legittimità dello Stato. La rubrica “Il tempo e la storia” pubblica saggi di Raffaello Morelli sulla cronologia del liberalismo; Michele Cassandro su “Perché non possiamo non dirci crociani”; Livio Ghersi su storicismo e liberalismo; Gian Biagio Furiozzi sul modello laburista; Zeffiro Ciuffoletti su Mazzini, l’Italia e l’Europa; Luigi Ciaurro su “Torna in auge l’8 maggio”; Giuseppe De Tomaso sulla ruralità strapaesana del fascismo tra le cause dell’arretratezza del Sud”; Paolo Bagnoli su Piero Gobetti; Cosimo Ceccuti sul pensiero di Giovanni Spadolini: Chiesa e democrazia. Nella sezione “Ricordando” appaiono scritti di Luca Anselmi su Carlos Alberto Montaner; Antonio Patuelli su Gioacchino Lanza Tomasi; Riccardo Tanturri su Tomasi di Lampedusa; Giuseppe Tomasi di Lampedusa sul canzoniere di Casa Salina. Nella rubrica “Uomini donne e libri”, vengono pubblicati articoli di: Luca Anselmi, Gabriele Canè, Gerardo Nicolosi sul volume a cura di Sandro Rogari “Garibaldi e il suo mito nei 140 anni dalla morte, Guido Lenzi, Valter Vecellio e Roberto Campisi. Nella sezione “Letture e riletture” appare uno scritto di Benedetto Croce su resistenza e opposizione al predominio assolutistico e vittoria contro di esso (1815-1830).

