Estate con Rumâgna Unite . Musica a fin di bene

Tutto pronto per la terza edizione di Rumâgna Unite a Campiano, il festival nato nel 2023 per sostenere i territori colpiti dall’alluvione. Dal 2 al 5 luglio una proposta che abbraccia diversi generi musicali e intrattenimento per grandi e piccini.

"Rumâgna Unite è la nostra risposta all’alluvione, c’era e c’è la voglia di stare insieme e divertirsi, mangiare bene e ascoltare musica. Il nostro obiettivo è dare al forese un intrattenimento di qualità e raggiungere un pubblico di tutte le età. Selezioniamo accuratamente le aziende che ci sostengono perché siano sempre in linea con i nostri principi di aggregazione, solidarietà e sostenibilità ambientale" spiegano gli organizzatori. Il via agli spettacoli sarà mercoledì 2 luglio con ‘Mai dire Goku’: un format che include musica live con canzoni dei cartoni animati e degli anime più amati e angoli dedicati allo sbusto di carte gioco. A seguire la musica dei The Stronzies e Dj Evil. Giovedì 3 arriverà sul palco Dolcenera, seguita da diversi artisti del Mei. Venerdì 4 serata all’insegna della musica ska e jazz, si parte con la New York Ska Jazz Ensemble. Sabato 5 si chiuderà con il rock dell’artista scandinavo Dregen e tanti altri artisti in collaborazione con Go Down Records.

Tutte le sere i cancelli si apriranno alle 18 e gli spettacoli inizieranno alle 19, presenti anche diverse aree dedicate ai bambini tra artigianato, sport e giochi di una volta: "L’offerta ludica sarà piuttosto ampia, vogliamo che si divertano con attività pensate per loro e fare esperienza delle tradizioni del nostro territorio, per esempio con il laboratorio di stampa romagnola o con i giochi di Nonno Banter. Avremo anche uno stand in cui sperimentare le attività portuali del porto di Ravenna e un altro in cui provare discipline sportive in collaborazione con associazioni locali". L’ingresso sarà a offerta libera e quest’anno si potrà e anche usufruire di modalità di pagamento elettronico.

Altra novità sarà la cucina vegana e senza glutine: "Del personale preparerà in loco pietanze che spazieranno dai primi ai dolci per una proposta completa e che non avrà nulla da invidiare ai cappelletti delle nostre sfogline. Vogliamo che il momento conviviale del pasto sia sereno e di tutti". Rinnovato anche l’impegno per l’ambiente: acqua fornita gratuitamente con delle colonnine a cui attingere liberamente durante le serate, bicchieri distribuiti previa cauzione e poi restituiti o conservati come souvenir, energia elettrica interamente proveniente da fonti rinnovabili. "Grazie al distributore d’acqua, nel 2024 abbiamo risparmiato circa 4830 bottigliette, il che si traduce in una minore produzione di rifiuti, risparmio per le famiglie e in generale un minore impatto ambientale del festival. Vogliamo che sia un evento di valore e non di consumo". Non resta che aspettare la prima settimana di luglio, per il programma completo seguire le pagine social di Rumâgna Unite.

