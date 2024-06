Estate di concerti al Mic

Dai primi anni venti, fino agli anni settanta del secolo scorso, per una connessione tra musica, artigianato, design e industria. Queste le suggestioni che daranno vita alla tredicesima edizione della rassegna musicale ’In Tempo’, in programma da mercoledì 3 luglio a mercoledì 25 settembre nei giardini del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. La rassegna si inserisce all’interno della cornice della mostra ‘Ceramiche 1922 – 1967’, in corso al Mic fino al 13 ottobre, e dedicata a Gio Ponti, celebre architetto, designer e inventore del Made in Italy. Il programma di ’In Tempo’ spazia dalla musica barocca al jazz e dalla musica classica al contemporaneo, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e appassionato. I concerti, tutti in programma alle 21, si svolgeranno con il seguente calendario: mercoledì 3 luglio, Duo Sarti, composto da Chiara Cattani al clavicembalo e Roberto Noferini al violino, con un omaggio a Gio Ponti; mercoledì 10 luglio, Aires de España, concerto per duo d’arpe con José Antonio Domené e Davide Burani; mercoledì 17 luglio, Contrappunti, con il duo composto da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio al pianoforte e la voce recitante di Angela Demattè; mercoledì 24 luglio, La voce dell’anima, con Tullia Melandri al pianoforte e Giacomo Serra, baritono; mercoledì 31 luglio, Da Chopin a Lutoslawski, con Teresa Kaban al pianoforte e Henryk Blazej al flauto; mercoledì 18 settembre, Interplay, con il New Sarti Jazz Quartet, composto da Gian Luca Berardi alla batteria e percussioni, Tiziano Negrello al contrabbasso e percussioni, Daniele Santimone alla chitarra, Gabriele Zanchini al pianoforte; mercoledì 25 settembre, Neoclassicismo fra Italia e Francia, con il Modern Sarti Ensemble, composto da Domenico Banzola al flauto, Innocenzo Oliva al sassofono e Roberta Ropa al pianoforte. Come nelle precedenti edizioni, la rassegna darà spazio ai giovani talenti della Scuola Sarti. In alcuni concerti, infatti, si esibiranno gli studenti vincitori delle Borse di studio ’Galletti’e ’Bartolini’. I concerti si terranno nel cortile del Mic, in caso di maltempo nelle sale interne. Ingresso 7 euro; abbonamento 50. Prenotazione consigliata. Per informazioni tel. 0546.697311; info@micfaenza.org.