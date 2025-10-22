Estate e sicurezza ai raggi X: "Chiave di volta l’operazione sul gruppo criminale dei minori"

"L’operazione che ha permesso di smantellare il gruppo criminale formato da vari minorenni di origine tunisina, è stata la chiave di volta del tema sicurezza. Perché fino a quel momento, quei giovani avevano imperversato in lungo in largo: e non solo da noi ma anche nel Ferrarese. Non voglio dire che abbiamo debellato il fenomeno: ma si è trattato di una ottima base di partenza".

La stagione balneare è ormai definitivamente archiviata e l’autunno è entrato nel vivo. A tracciare un primo bilancio sotto il profilo della sicurezza dei mesi che ci siano appena lasciati alla spalle, è il questore Gianpaolo Patruno, da inizio luglio a Ravenna.

Questore, che estate abbiamo avuto?

"Sicuramente movimentata. I dati non sono ancora cristallizzazione: ma posso già dire che rispetto allo stesso periodo del 2024, abbiamo avuto una diminuzione dei reati in particolar modo per i furti in abitazione e le rapine".

È possibile individuare un momento di svolta?

"Una sterzata è arrivata con l’operazione della squadra Mobile contro il gruppo criminale composto da minorenni tunisini non accompagnati".

Un’associazione per delinquere costellata da lesioni aggravate, minacce, resistenze, porto abusivo di armi, furti, rapine, ricettazioni, cessioni di droga e perfino un tentato omicidio.

"A cui abbiamo dato una immediata risposta: da allora, non ci sono stati più fatti particolarmente eclatanti legati alla criminalità minorile".

Nemmeno in riviera?

"La riviera è giovane: per prevenire il fenomeno, abbiamo organizzato operazioni sinergiche ad alto impatto coinvolgendo tutte le forze dell’ordine sotto il coordinamento della questura. Abbiamo fatto un lavoro finalizzato a ottenere il più alto livello di sicurezza compatibile con le nuove esigenze del divertimento: grossi fenomeni criminali o particolari criticità non ce ne sono state".

Cervia, soprattutto a inizio stagione, è stata segnata da qualche episodio negativo.

"Sul quel territorio abbiamo organizzato servizi con la polizia ferroviaria all’arrivo dei treni. Del resto alcune delle criticità erano legate a minorenni pendolari in arrivo dall’Emilia: spesso Reggio e Bologna. Si è trattato insomma di uno screening che ha dato risultato positivi. Abbiamo sì avuto qualche episodio, ma in fondo nessun ferito grave o risse gravi: e questo è già un risultato positivo".

Capitolo reati predatori.

"I numeri ci dicono che c’è stata una diminuzione di furti in negozi e abitazioni e di rapine: si tratta dei reati che più toccano le persone. Nel complesso, ci sono state più denunce e più arresti".

Cosa crede abbia fatto la differenza?

"Ha pagato lavorare con operazioni ad alto impatto sistematico e a spot, anche dove non ci sono commissariati".

Capitolo codici rossi.

"È stata molto forte la sinergia tra istituzione e la rete di aiuto delle vittime: non c’è dappertutto. Non dimentichiamoci inoltre che il questore ha sempre la possibilità di emettere ammonimenti. Stiamo anche cercando di andare in giro a illustrare i poteri del questore in tal senso e a sensibilizzare le persone assieme ad altre istituzioni: abbiamo ad esempio fatto incontri con l’Ordine degli avvocati e con le scuole. Mi piacerebbe ora fare incontri con scolaresche anche per il bullismo, per il cyber-bullismo e per gli altri reati legati all’adolescenza".

Ci sono zone più critiche di altre sul territorio?

"Agli Speyer durante l’estate abbiamo fatto otto arresti per droga. Anche i rimpatri sono stati numerosi. D’estate c’è molto attenzione su Cervia, Lido Adriano e Marina di Ravenna per via della presenza di locali. Altri punti di controlli massivi sono stati a Faenza per il parco Mita. Ma penso pure a Lugo e a Bagnacavallo su cui siamo talvolta siamo intervenuti in seguito a segnalazioni".

Un ultimo accenno per l’ordine pubblico con il Ravenna in serie C.

"Un impegno notevole, massimo, importante: con grosse risorse da usare anche la domenica. Un grande sforzo: ma facciamo il tifo per il Ravenna".

Andrea Colombari