Estate in città all’Arena Borghesi La rassegna di film per tutti i gusti

Estate in città: tanti film da vedere. Prosegue fino alla fine di agosto la stagione dell’Arena Borghesi Cinema: 33 serate, una sessantina complessivamente nell’arco di tutta l’estate, alle quali vanno aggiunti ulteriori appuntamenti per eventuali recuperi in caso di film annullati per maltempo. Il cineclub Il Raggio Verde proseguirà con l’omaggio a Ennio Morricone, filo conduttore della 42^ edizione del cinema in viale Stradone. Alza il volume il titolo scelto quest’anno, la musica al cinema. Continueranno le serate gratuite dedicate a grandi “classici” della storia del Cinema. Il calendario sarà poi completato da una selezione di film dell’ultima stagione cinematografica, da nuove “uscite” sul grande schermo e da serate speciali. Sarà proprio una serata speciale ad aprire la seconda parte di stagione all’Arena Borghesi. Lunedì 17 luglio in collaborazione con la Cineteca di Bologna, verrà presentato il progetto di restauro dell’intera filmografia di Buster Keaton. Grazie al pluriennale lavoro del laboratorio “L’immagine ritrovata”, e alla collaborazione di Cohen Film Collection, l’intera opera cinematografica di Keaton viene restituita al pubblico di tutto il mondo. Sarà lo staff della Cineteca e a spiegare il progetto per poi lasciare spazio ad un esempio del lavoro svolto, con la proiezione di Sherlock Jr., uno dei primi film recuperati, in Italia conosciuto anche con il titolo La palla n.13, considerato tra i più grandi film di Keaton. Lunedì 24 luglio riprenderà invece l’omaggio ad Ennio Morricone con la proiezione in sala di Mission, probabilmente la colonna sonora più conosciuta a livello internazionale del maestro. Il 31 luglio, con ’Il mio nome è Nessuno’, si toccherà la sterminata produzione di Morricone per lo spaghetti-western, una produzione che va ben oltre il rapporto con Sergio Leone (qui in veste di ideatore del soggetto, ma in realtà anche di regista “occulto”. Il percorso dedicato a Morricone si completerà il 10 agosto, quando sarà protagonista in Arena Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri, artista musicale e autore di musiche per il cinema, la televisione e la pubblicità. Proprio da questa sfera, partirà il viaggio per raccontare cosa vuol dire per un musicista oggi rapportarsi con le musiche di Morricone.

Diverse le serate speciali: il 20 luglio sarà proiettato in sala Therapy Dogs, film scritto e diretto da Ethan Eng; il 7 agosto un altro ritorno al passato con Casco d’oro, film del 1952, restaurato sempre dalla Cineteca di Bologna. L’11 agosto omaggio a Hayao Miyazaki. Si tratta della rassegna “Un mondo di sogni animati”,targata Lucky Red. Appuntamento con la risata invece il 15 agosto quando sarà in scena in Arena Animal House. Ultima serata speciale organizzata da Il Raggio Verde sarà il 24 agosto, quando il regista Alessandro Quadretti sarà in sala per introdurre il documentario Un’antenna sul tetto, la storia di TeleModigliana. Poi tanti altri film, tutti da non perdere. Nel mese di agosto le proiezioni inizieranno alle 21,15. Biglietti da 3,5 a 6,5 euro.