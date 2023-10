"Estenderemo le restrizioni"

Il vicesindaco Eugenio Fusignani va avanti per la sua strada. "La proposta di modificare il regolamento di polizia locale – assicura – per estendere i divieti a tutto il centro storico rimane. Si tratta di una modifica strutturale che dovrà seguire il suo iter e richiderà più tempo. Intanto arrivano le due ordinanze". I due provvedimenti, prosegue, "si sono resi necessari per arginare lo stazionamento di soggetti problematici dediti al consumo smodato di bevande alcoliche, che sfocia in comportamenti contrari alla pubblica decenza e provoca fenomeni di degrado urbano e ambientale. Tuttavia la zona è in una condizione di generale sicurezza e l’episodio criminale che vi si è verificato resta un caso del tutto isolato e imprevedibile". Fusignani conferma anche l’intensificazione delle misure e dei sistemi di videosorveglianza. "Verranno installate telecamere di ultima generazione – prosegue – soprattutto nell’area di piazza Baracca e i controlli saranno costanti nelle aree sensibili in perfetto coordinamento con prefettura, questura, carabinieri e forze di polizia statale e locale". L’intento, conclude il vicesindaco, "è anche quello di valorizzare il commercio e la qualità della vendita; siamo una città turistica e va presa in considerazione ogni iniziativa utile a migliorare la vivibilità cittadina. Con la modifica al regolamento non ci sarebbe più bisogno di emanare ordinanze che, tra l’altro, hanno una validità limitata nel tempo".