Estorsione a Faenza, arresti convalidati

Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati. Sul fronte delle misure cautelari, è scattato il carcere per il 22enne faentino Francesco Marino (avvocato Giulia Greco); l’obbligo di firma per il 37enne di origine albanese Andi Arapi (avvocati Nicola Laghi e Guido Pirazzoli); e l’obbligo di dimora e di permanenza notturna per il 31enne di origine albanese Ledio Hysa (avvocato Gianpaolo Cristofori). È quanto ieri mattina ha deciso il gip Andrea Galanti per i tre giovani arrestati sabato pomeriggio dai carabinieri a Faenza con l’accusa di estorsione in concorso. Il 22enne è stato anche denunciato a piede libero per furto aggravato continuato e per ricettazione; Mentre Hysa è finito nei guai pure per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Tutto, secondo quanto ricostruito dall’Arma, è partito con il furto di tablet e cellulari alla pizzeria manfreda ’Il Girasole di Batti’. Secondo l’accusa, a ciò è seguita l’estorsione.

Tutto si era innescato venerdì sera quando - prosegue l’accusa - Marino avrebbe fatto incursione nella pizzeria portando via tablet e cellulari per un totale di circa cinquemila euro tra bottino e danni.

La mattina successiva il titolare del locale si è accorto del furto ricevendo peraltro una strana telefonata: un uomo gli confessava di avere rubato gli apparecchi elettronici e gli diceva che per rivederli, avrebbe dovuto pagare 150 euro: un modus operandi che prende il nome di ‘cavallo di ritorno’.

Il titolare della nota pizzeria allora, fingendo di acconsentire alla richiesta, ha dato appuntamento all’uomo per il pomeriggio: ma subito dopo è andato diritto in caserma a sporgere denuncia. I militari del nucleo Operativo manfredo hanno a quel punto imbastito una trappola coinvolgendo i colleghi delle Stazioni di Faenza, Borgo Urbecco e Riolo Terme. E si sono presentati all’incontro fissato per il pomeriggio di sabato. Con Marino c’erano anche i due ragazzi di origine albanese poi arrestati: tra l’altro, uno dei due è stato sorpreso con alcune dosi di cocaina; nella successiva perquisizione nella sua abitazione sono state trovate altre dosi per un peso totale di 16 grammi oltre a contanti per 2.100 euro ritenuti provento dello spaccio.

Sempre Marino è stato denunciato per ricettazione poiché si è presentato all’appuntamento con la designata vittima dell’estorsione in sella a una bici ritenuta rubata. Sia i tablet che i cellulari che la bicicletta sono stati restituiti ai legittimi proprietari.