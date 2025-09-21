Estorsione al cliente dopo festino. Assolto trans, pm chiedeva 5 anni

È stato assolto un 26enne marocchino accusato di estorsione aggravata e uso indebito di strumenti di pagamento elettronici. La Procura aveva chiesto per lui cinque anni di reclusione. La vicenda risale alla notte del 27 febbraio 2022. Un cinquantenne di Riccione aveva contattato l’imputato, transessuale, tramite un sito di incontri, raggiungendolo in un appartamento di via delle Industrie a Ravenna. L’accordo iniziale prevedeva 100 euro per una prestazione sessuale. Nel corso della serata i due avrebbero consumato cocaina, con l’ospite che avrebbe chiesto ulteriori dosi e denaro per procurarle. Secondo la versione dell’imputato, si trattò di un prestito in contanti di circa 300 euro, restituito dal cliente tramite più transazioni PayPal per un totale di 800-1000 euro, comprensivi anche delle ulteriori prestazioni concordate per prolungare l’incontro.

La persona offesa, invece, aveva denunciato di essere stata vittima di un’estorsione. Nella prima querela parlava di prelievi fraudolenti dal proprio conto PayPal, sostenendo di aver lasciato incustodito in auto il cellulare. Solo in un secondo momento ha integrato la denuncia affermando che, al momento di saldare i 100 euro pattuiti, il trans gli avrebbe strappato di mano lo smartphone, trattenendolo e costringendolo così a effettuare quattro bonifici – per 200, 250 e 100 e 40 euro, oltre alla somma iniziale – in un arco temporale di pochi minuti.

Una ricostruzione che non ha trovato riscontro. È infatti emerso che le operazioni non furono compiute in venti minuti, come sosteneva il denunciante, ma diluite nell’arco di diverse ore. Inoltre lo stesso cinquantennesarebbe rimasto nell’appartamento per tutta la notte, tra consumi di droga e rapporti a pagamento, senza allontanarsi o rivolgersi subito alle forze dell’ordine.

In aula la difesa – avvocato Massimo Ricci Maccarini – ha sostenuto che non vi fosse alcuna violenza né minaccia, ma un accordo privato degenerato in lite economica, con successiva denuncia per rientrare delle somme spese. L’imputato ha sempre negato di aver strappato il cellulare al cliente o di aver compiuto operazioni non autorizzate, ribadendo che i pagamenti PayPal erano la restituzione del denaro anticipato per l’acquisto di cocaina e il saldo delle ulteriori prestazioni.

Il giudice ha assolto il giovane transessuale per insufficienza di prove. La persona offesa non si è costituita parte civile e ha ottenuto indietro le somme tramite la banca. La difesa ha chiesto la trasmissione degli atti in Procura per valutare ipotesi di calunnia a carico del denunciante.

Lorenzo Priviato