Estorsione alla maestra per comprare la cocaina Sei anni al più giovane ex

La costringeva a continui prelievi bancomat, anche in orari notturni, talvolta a mezzo di percosse, per poter acquistare la cocaina. Lei, maestra in pensione di Cervia, per un periodo aveva assecondato le richieste di quell’uomo di quasi trent’anni più giovane, di cui si era invaghita. Poi non ce l’ha più fatta, tanto da vedersi costretta a fuggire per un periodo da casa propria e denunciarlo. Lei oggi 64enne, lui 36 anni. Quest’ultimo, Gennaro D.R., origini campane, ieri è stato condannato per estorsione dal giudice Cecilia Calandra a sei anni di pena e 6000 euro di multa, in linea con le richieste dell’accusa, e a risarcire la donna – parte civile con l’avvocato Cristina Magnani – con 10mila euro più le spese legali. Attualmente si trova in una comunità di recupero. I fatti sono collocati tra il dicembre 2021 e il 26 febbraio 2022. Secondo l’accusa più volte l’avrebbe picchiata, procurandole vistosi lividi – fotografati dai carabinieri –, e minacciata con frasi del tipo "ti faccio finire su una sedia a rotelle" o "ti brucio la macchina". In particolare, ha riferito la donna, la dipendenza da cocaina e la necessità di ottenere denaro per acquistarla lo rendevano particolarmente violento. La difesa di parte civile valuta in circa 5000 euro il denaro estorto nel corso di quella breve relazione sentimentale quando lei, raggiunta da poco la pensione, aveva deciso di portarlo a casa, salvo scoprire ben presto di vivere dentro un incubo. Talvolta doveva accompagnarlo di notte a comprare lo stupefacente, in un caso cercò di sottrarsi e rimediò un pestaggio. La donna, all’inizio, non disse nulla ai familiari per vergogna, poi la sorella percepì il pericolo e corse a portarla in salvo. "Il racconto della signora è stato limpido ed equilibrato, senza alcun atteggiamento vendicativo", ha detto in arringa l’avvocato Magnani. Anzi, la stessa ha ammesso che parte quei prelievi servivano anche per sé, "ma non si può pensare che una donna vada a fare bancomat alle 2 di notte se non vi è costretta". Le percosse "sono state documentate con le fotografie, sui lividi erano ancora presenti impronte inequivocabili anche per la sorella, che è medico".

Per la difesa dell’imputato – avvocato Rocco Barillaro – "il solo dato certo di questo processo sono i prelievi bancomat. La signora sapeva da subito della tossicodipendenza dell’imputato e delle sue condizioni economiche non floride, e le andava bene. Così, per tenere in piedi la relazione, accondiscendeva a quelle richieste di soldi, anche per cene nei ristoranti e spa: fare la bella vita costa". Per la difesa, in pratica, non vi fu costrizione in quei prelievi, tali da giustificare l’estorsione, e comunque l’accusa non l’avrebbe provata. La sorella stessa "ha detto di non aver mai assisitito a episodi di violenza, né vi sono referti medici a riprova di questi due mesi di presunti pestaggi".

