Estorsione per non rivelare la tresca. Condannata ex collega che gli aveva chiesto 500 euro

Aveva minacciato di rendere nota la possibile tresca tra un suo ex collega e una donna sposata. Ed era giunta a chiedere all’uomo pure 500 euro per tacere. Una estorsione che il 22 novembre 2024 era costata alla donna - una 30enne residente nel Lughese - l’arresto in flagranza mentre nei pressi del circolo tennis di Lugo l’ex collega le consegnava il danaro accompaganto dai carabinieri di Lido Adriano. E che venerdì scorso, al termine del rito abbreviato davanti al gup Federica Lipovscek e al pm Raffaele Belvederi, ha portato a una condanna a un anno e mezzo e 1.200 euro di multa preso atto del vizio parziale di mente dell’imputata e della tenuità della vicenda. La difesa (avvocato Marco Bertozzi) aveva invece chiesto di potere derubricare il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto la donna sarebbe stata spinta dal fatto che a suo dire quel suo colega parlava male di lei in giro.

In ogni modo, secondo la perizia affidata a suo tempo allo psichiatra Michele Sanza, la 30enne era segnata da un vissuto complicato. La vicenda era maturata nel contesto di un’azienda di Ravenna. Le indagini dell’Arma erano scattate subito dopo la denuncia dell’uomo, un ultra40enne domiciliato a Ravenna per motivi lavorativi, il quale, da qualche giorno, aveva incominciato a ricevere messaggi di natura estorsiva dalla 30enne, già dipendente della stessa società con cui aveva cessato il rapporto di lavoro da alcuni mesi. La ragazza, che aveva lamentato giudizi non positivi sul suo operato da parte dell’ex collega, gli aveva chiesto di smettere altrimenti avrebbe palesato la presunta tresca. In cambio del suo silenzio sul rapporto sentimentale con una donna sposata, aveva inoltre chiesto i 500 euro in contanti da consegnarle in una busta. Dopo una serie di cambiamenti sul luogo della consegna, la sera di venerdì 22 novembre, verso le 19, i due si erano dati appuntamento in un parcheggio.